В День народного единства православные Челябинска пройдут крестным ходом
День Казанской иконы Божией Матери православная церковь празднует 4 ноября. Это один из самых любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы в России. Завтра в Челябинске проведут традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к этому празднику.
Православные верующие в 9.00 соберутся на Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. В 11.00 из храма выйдет крестный ход.
— Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен, — рассказали в пресс-службе челябинской епархии.
На время шествия будет приостановлено движение транспорта на Свердловском проспекте. Челябинцев просят заранее планировать маршрут передвижения.
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