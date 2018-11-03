2018-11-03T16:31:30+03:00
Общество

В День народного единства православные Челябинска пройдут крестным ходом

4 ноября с 11 до 12 часов движение транспорта на Свердловском проспекте приостановят
Любовь СЛАВИНА
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4 ноября православные ежегодно отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Фото: chel.kp.ru4 ноября православные ежегодно отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Фото: chel.kp.ru
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День Казанской иконы Божией Матери православная церковь празднует 4 ноября. Это один из самых любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы в России. Завтра в Челябинске проведут традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к этому празднику.

Православные верующие в 9.00 соберутся на Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. В 11.00 из храма выйдет крестный ход.

— Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен, — рассказали в пресс-службе челябинской епархии.

На время шествия будет приостановлено движение транспорта на Свердловском проспекте. Челябинцев просят заранее планировать маршрут передвижения.

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