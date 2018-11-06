Пропавшего на Южном Урале 10-летнего хоккеиста нашли на трассе
Григория Максимова из поселка Ильино Челябинской области искали почти сутки. Мальчик ушел из дома 5 октября после ссоры с родителями.
В тот же день к поискам ребенка подключилась полиция и родители хоккейной секции, где занимается Гриша. Беглеца нашли ранним утром 6 октября на трассе по пути в Челябинск.
Оказалось, что мальчик пешком отправился на тренировку, вопреки родительскому запрету.
По словам мамы, накануне его команда проиграла сопернику. Гриша стоял на воротах, а потом сильно переживал спортивную неудачу. После чего родители предложили ему пропустить следующую тренировку и отказались везти в секцию.
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