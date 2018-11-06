2018-11-06T09:42:25+03:00
Происшествия

Под Магнитогорском у водителя микроавтобуса за рулем остановилось сердце

Автомобиль съехал с трассы в кювет и перевернулся
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"
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Трагедия произошла утром 5 ноября на автодороге Магнитогорск-Белорецк. Пассажирский микроавтобус с логотипом «»ММК-Курорт» съехал в кювет и перевернулся. Водителю внезапно стало плохо за рулем. Об этом сообщают очевидцы аварии.

«Водитель умер — резко стало плохо с сердцем. Никто не пострадал. В салоне находилась только одна пассажирка. Она и сообщила о случившемся в экстренные службы», — пишет свидетель событий .Михаил Тюрин.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Водителя без признаков жизни увезла «скорая помощь». Разбитый автомобиль забрал эвакуатор. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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