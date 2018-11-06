Житель Челябинска застрелил соседа и спрятал его тело в колодец
Преступление было совершено 25 октября в одном из частных домов поселка Витаминный Сосновского района. Местный житель, поссорившись с соседом, схватился за оружие.
— Мужчина выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья. Сосед получил ранение, которое оказалось смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, стрелок вывез тело убитого из дома и спрятал его в канализационном колодце около населенного пункта, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Погибшего обнаружили только спустя неделю. Вскоре следователи задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства совершенного преступления.
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