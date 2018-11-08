Социологи назвали самые непривлекательные черты характера жителей Челябинска
Социологи Челябинский филиал РАНХиГС спросили жителей города, какие черты характера своих земляков они считают непривлекательными. Каждый из отвечавших мог назвать сразу три качества, сообщает пресс-служба вуза.
В итоге нарисовалась такая картина:
Равнодушие к проблемам окружающих выбрали 39% опрошенных. Чаще всего эту позицию отмечали неработающие пенсионеры и те, чей уровень доходов ниже среднего.
Озлобленность, черствость и грубость — 36,3%. В основном, так отвечали наемные работники со средним уровнем доходов.
Конфликтность — 34%. Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет.
Лень — 33,8%. Ленивыми челябинцев, как правило, называют женщины.
Безынициативность — 22,3%. Этот вариант ответа чаще всего выбирали индивидуальные предприниматели и руководители организаций.
Пессимизм — 21,3%. Чаще это делали женщины, и респонденты со средним уровнем доходов.
Лживость — 14,5%. Чаще так отвечают мужчины, молодежь, а также люди с доходами выше среднего уровня.
Трусость, нерешительность — 8,8%.
Отсутствие чувства юмора — 6,8%.
Ранее социологи назвали самые привлекательные черты.
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