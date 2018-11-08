2018-11-08T08:32:03+03:00
Общество

Социологи назвали самые непривлекательные черты характера жителей Челябинска

Возможно, кто-то увидит в длинном перечне и свои недостатки
Лидия ПЕСКОВА
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Больше всего челябинцев огорчает равнодушие земляков.Больше всего челябинцев огорчает равнодушие земляков.Фото: Алексей ФОКИН
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Социологи Челябинский филиал РАНХиГС спросили жителей города, какие черты характера своих земляков они считают непривлекательными. Каждый из отвечавших мог назвать сразу три качества, сообщает пресс-служба вуза.

В итоге нарисовалась такая картина:

Равнодушие к проблемам окружающих выбрали 39% опрошенных. Чаще всего эту позицию отмечали неработающие пенсионеры и те, чей уровень доходов ниже среднего.

Озлобленность, черствость и грубость — 36,3%. В основном, так отвечали наемные работники со средним уровнем доходов.

Конфликтность — 34%. Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет.

Лень — 33,8%. Ленивыми челябинцев, как правило, называют женщины.

Безынициативность — 22,3%. Этот вариант ответа чаще всего выбирали индивидуальные предприниматели и руководители организаций.

Пессимизм — 21,3%. Чаще это делали женщины, и респонденты со средним уровнем доходов.

Лживость — 14,5%. Чаще так отвечают мужчины, молодежь, а также люди с доходами выше среднего уровня.

Трусость, нерешительность — 8,8%.

Отсутствие чувства юмора — 6,8%.

Ранее социологи назвали самые привлекательные черты.

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