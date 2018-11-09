2018-11-09T19:33:03+03:00
Общество

«Меня бережет». В челябинском районе «Академ Риверсайд» открылся участковый пункт полиции

Накануне Дня работников правопорядка в многоэтажке поселились полицейские
Ольга АНТОНОВА
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Адрес точный: Университетская набережная, 56. Фото: cheladmin.ruАдрес точный: Университетская набережная, 56. Фото: cheladmin.ru
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Северо-Запад Челябинска — самый быстрорастущий район. Только в «Академ Риверсайде» после полного заселения будет 55 тысяч жителей. Потому пункт полиции здесь очень нужен. И перед профессиональным праздником, Днем работников правопорядка, в новостройке по Университетской набережной, 56 он и открылся.

Алую ленточку на входе перерезали начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев и глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Современный участковый пункт полиции — это современный оперативный информационный центр. Сюда стекается «картинка» с 42 видеокамер. Здесь комфортно посетителям в просторном холле, есть место для штаба добровольной дружины и студенческих отрядов по охране правопорядка ЧелГУ.

В новом пункте будут работать трое участковых уполномоченных, два сотрудника по делам несовершеннолетних.

С развитием «Академа» здесь появится более 450 камер во дворах и столько же в подъездах и лифтах. Подъездные двери оснастят умными домофонами с кнопкой экстренного вызова 112.

Современные пункты полиции уже есть в микрорайонах «Парковый», «Парковый 2», «Чурилово» и «Ньютон». Скоро они появятся в Советском и Ленинском районах.

Картинка выводится с 42 видеокамер. Фото: cheladmin.ru

Картинка выводится с 42 видеокамер. Фото: cheladmin.ru

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