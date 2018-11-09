2018-11-09T20:40:36+03:00
Общество

Ни чайку попить, ни оправиться. В Магнитогорске в квартирах закрывают канализацию

Злостные должники остались без водоотведения
Ольга АНТОНОВА
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Конечно, это крайняя мера. Когда исчерпаны уговоры, позади все аргументированные предупреждения, в дело вступают они, сантехники.

Без малого 500 млн руб долга накопили потребители услуг магнитогорского треста «Водонакал». Некоторые не платят годами, и суммы «натикивают» по нескольку десятков тысяч рублей. К ним и пришли коммунальщики с канализационными заглушками в пятницу, 9 ноября.

Должникам, которые живут в частных домах, но подключены к инженерным сетям, отрубают и водоснабжение, и канализацию. Неплательщикам в многоэтажкам ставят заглушки на унитаз. И тогда жизнь превращается в коммунальный ад. Хоть какие деньги выложишь, чтобы вернуть нужную услугу.

Восстановить «все как было» можно после погашения всех долгов.

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