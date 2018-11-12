На жительницу Челябинска возбудили дело из-за няни, бросившей детей у гипермаркета

СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-12T18:23:16+03:00

Няня оставила на улице 3-летнюю девочку и 6-летнего мальчика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Дошколят на площадке у гипермаркета «Теорема» заметили прохожие. Брат с сестрой были совсем одни. Они рассказали взрослым, что ждут няню.

Час незнакомые люди сидели с детьми на лавочке и ждали прихода родителей или няни. Но никто так и не пришел. Тогда челябинцы вызвали полицию. Инцидент произошел вечером 19 октября.

На днях прокуратура постановила возбудить административное дело на мать 3-летней девочки и 6-летнего мальчика за неисполнение родительских обязанностей.

Выяснилось, что она живет в Челябинске с июля. В управление образования с просьбой определить детей в садик не обращалась.

— Постановление прокуратуры направлено для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Курчатовского района Челябинска, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Челябинка может отделаться предупреждением или получит штраф от 100 до 500 рублей.

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