Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за блюдо, которое испортило ему аппетит
В одном из кафе Магнитогорска посетителю принесли блюдо, совершенно не похожее на красивую картинку в меню. Он заказывал «грудку-гриль с печеными овощами и соусм «Дорблю». Но от одного взгляда на тарелку у голодного человека пропал аппетит.
— Ожидание и реальность… Деньги вернули, а вот извиниться у персонала кафе сил не хватило, — анонимно написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
Подписчики группы поддержали автора поста.
— Выглядит так, как будто это кто-то уже ел, — прокомментировал Станислав Алексеев.
— Соус «дорблю» на картоху фри? Звезду Мишлен этому заведению! — иронично заметила Оксана Букасева.
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