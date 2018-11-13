2018-11-13T04:43:49+03:00
Общество

Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за блюдо, которое испортило ему аппетит

Ожидание и реальность не совпали в лучших традициях мема
Ирина КАРЕЛИНА
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Слева - картинка в меню, справа - то, что принесли.Слева - картинка в меню, справа - то, что принесли.
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В одном из кафе Магнитогорска посетителю принесли блюдо, совершенно не похожее на красивую картинку в меню. Он заказывал «грудку-гриль с печеными овощами и соусм «Дорблю». Но от одного взгляда на тарелку у голодного человека пропал аппетит.

— Ожидание и реальность… Деньги вернули, а вот извиниться у персонала кафе сил не хватило, — анонимно написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Подписчики группы поддержали автора поста.

— Выглядит так, как будто это кто-то уже ел, — прокомментировал Станислав Алексеев.

— Соус «дорблю» на картоху фри? Звезду Мишлен этому заведению! — иронично заметила Оксана Букасева.

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