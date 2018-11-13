Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за блюдо, которое испортило ему аппетит

СЕГОДНЯ 04:43 2018-11-13T04:43:49+03:00

Слева - картинка в меню, справа - то, что принесли.

Ожидание и реальность не совпали в лучших традициях мема

Изменить размер текста: A A

В одном из кафе Магнитогорска посетителю принесли блюдо, совершенно не похожее на красивую картинку в меню. Он заказывал «грудку-гриль с печеными овощами и соусм «Дорблю». Но от одного взгляда на тарелку у голодного человека пропал аппетит.

— Ожидание и реальность… Деньги вернули, а вот извиниться у персонала кафе сил не хватило, — анонимно написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Подписчики группы поддержали автора поста.

— Выглядит так, как будто это кто-то уже ел, — прокомментировал Станислав Алексеев.

— Соус «дорблю» на картоху фри? Звезду Мишлен этому заведению! — иронично заметила Оксана Букасева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.