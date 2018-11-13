В Челябинске «сетевую» воду покрасят в зеленый цвет

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-13T07:14:18+03:00

Испытания пройдут в Центральном, Советском и Ленинском районах

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Для выявления возможных утечек в теплосетях города коммунальщики введут в воду системы отопления зеленый краситель «Уранин». Об этом сообщает городская диспетчерская служба -112.

Испытания пройдут с 14 по 19 ноября в Центральном, Советском и Ленинском районах Челябинска.

Краситель «Уранин» имеет органическое происхождение и не опасен для людей и окружающей среды. Он поможет специалистам определить места повреждения трубопроводов, чтобы устранить их до наступления холодов.

Диспетчерская служба «УСТЭК-Челябинск» просит жителей Челябинска в случае обнаружения на поверхности земли или в кранах воды зеленого цвета сообщать об этом по телефонам: 246-72-72, 246-72-73

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