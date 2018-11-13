Границу Челябинской области закрыли для птицы и яиц из Казахстана
В Челябинской области введен запрет на ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и прочей продукции птицеводов из Казахстана, если та не прошла тепловую обработку. Таким образом чиновники намерены остановить распространение азиатской чумы, выявленной на севере страны-соседа, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Болезнь Ньюкасла, известная также как азиатская чума, — это тяжелая патология вирусной природы, вызывающая симптомы нервно-паралитического характера. Подхватить ее можно при контакте с больной птицей. Впрочем, для взрослых заболевание не опасно.
Разрушить вирус способна тепловая обработка продукции. Если такая обработка не проводилась, продукция будут возвращать в Казахстан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.