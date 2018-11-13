Границу Челябинской области закрыли для птицы и яиц из Казахстана

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-13T14:12:43+03:00

Яйца из Казахстана должны на время исчезнуть с прилавков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С «живым» продуктом на Южный Урал может проникнуть вирус азиатской чумы

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В Челябинской области введен запрет на ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и прочей продукции птицеводов из Казахстана, если та не прошла тепловую обработку. Таким образом чиновники намерены остановить распространение азиатской чумы, выявленной на севере страны-соседа, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Болезнь Ньюкасла, известная также как азиатская чума, — это тяжелая патология вирусной природы, вызывающая симптомы нервно-паралитического характера. Подхватить ее можно при контакте с больной птицей. Впрочем, для взрослых заболевание не опасно.

Разрушить вирус способна тепловая обработка продукции. Если такая обработка не проводилась, продукция будут возвращать в Казахстан.

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