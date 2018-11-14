Охотник заплатит 200 000 рублей за убийство лося в Челябинской области
Перед судом отвечал 42-летний житель Кусинского района. Год назад он отправился на охоту в Аршинский заказник — особо охраняемый лесной массив. Там он подстрелил лося. Убийцу животного задержали.
Лось обошелся охотнику в 200 000 руб. Это официальный ущерб государству за убийство взрослого парнокопытного.
— Его приговорили к штрафу в 60 000 рублей. Также он должен заплатить за убитое животное. У него арестовали автомобиль и трактор. Если он оплатит штраф, то технику продадут с аукциона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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