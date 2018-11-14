Незнакомцы угнали BMW после совместной пьянки с новым другом в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-14T12:18:00+03:00

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Вечером 13 ноября на пульт дежурной части позвонил взволнованный челябинец. Рассказал, что на его глазах неизвестные угнали его BMW. На помощь примчался ближайший наряд Росгвардии.

Бойцов встретил мужчина с разбитым лицом. Рассказал, что хотел выпить, а компании не было. Возле магазина встретил четверых парней, которых пригласил на импровизированное застолье. Компания пила в машине, но очень скоро разгорелся конфликт.

— Один из парней ударил в лицо хозяина иномарки и вытолкал его на улицу. После этого компания завела BMW и умчалась в неизвестном направлении. Наши сотрудники быстро отыскали в одном из соседних дворов подозреваемых. Те думали бежать, но росгвардейцы молниеносно задержали мужчин, не оставив возможности ни одному из них скрыться. Позже неподалеку был обнаружен и брошенный разыскиваемый автомобиль, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемым 20-24 года . Трое уже были судимы. Сейчас ими занимается полиция.

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