Житель Челябинска подставил подруг, попросив их перевезти ружье

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-14T12:33:34+03:00

Полиции он не смог объяснить, где взял огнестрел

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13 ноября сотрудники ДПС остановили в Челябинске иномарку. За рулем — дама, в салоне еще одна женщина-пассажир.На сиденье лежал подозрительный сверток. Инспектор поинтересовался что там: уж больно по форме напоминало ружье. Хозяйка авто развела руками.

Для безопасности, все отправились в райотдел. Челябинка рассказала, что сверток дал ей знакомый. Он работает на пункте приема металла и попросил перевезти груз. Внутри оказался обрез охотничьей двустволки.

— Владельц свертка — 23-летний челябинец. Оружие изъяли. Молодой человек не смог рассказать откуда у него обрез. Экспертиза показала, что оружие действующее, — рассказали в УМВД Челябинска.

Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение оружия. По нему грозит до четырех лет колонии.

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