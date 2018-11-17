В Челябинской области установили первую в мире кормушку для йети

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-17T08:25:28+03:00

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Лесная столовая для снежного человека появилась в Нязепетровском районе на берегу реки Куказар. Деревянная конструкция похожа на обычную кормушку для крупных животных. Такие обычно устанавливают в заказниках.

Идея соорудить такой арт-объект пришла в голову сотрудникам районного Дома Культуры.

— Нязепетровский район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для йети не только в России, но и в мире, — сообщают в пресс-службе центра развития туризма.

Чтобы снежный человек был благосклонен авторы арт-объект оставили ему в кормушке гостинец: фрукты, овощи и семечки. Даже если никакого йети нет, «подарки» съедят лесные обитатели.

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