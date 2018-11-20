Cпасти «Кисегач». Инвестсовет по развитию курорта назначен на весну

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-20T16:33:58+03:00

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Чебаркульский район Челябинской области — средоточие озер и здравниц. Накануне губернатор Борис Дубровский побывал в заповедном краю с рабочим визитом. Он осмотрел, в каком состоянии находятся санатории «Сосновая горка», «Утес» и «Кисегач». А после провел совещание по развитию курорта «Кисегач».

Первым делом губернатор потребовал отчет о том, как исполняется «дорожная карта» по модернизации системы водоотведения. Но к ее реализации и не приступали.

— Кто будет строить очистные? Почему не выполнена «дорожная карта»? Сергей Александрович (глава Чебаркульского городского округа Ковригин — прим. ред.), сформулируйте решение, организуйте работу, как наладить систему водоотведения. Есть «дорожная карта», исполняйте ее! Через неделю дайте видение того, как вы будете ее реализовывать! — потребовал Дубровский.

Сейчас очистные близ озера Табанкуль не доводят стоки до нормативного состояния. Озера в окрестностях образуют каскады, потому грязная вода попадает и в Кисегач.

Глава Чебаркуля считает, что инженерная инженерная инфраструктура должна принадлежать муниципалитету. Сегодня она разбросана: основная часть — у частника, прочее — у здравниц. Есть еще и бесхозные элементы. Если инженерия прейдет в одни руки, появится единый оператор управления.

Цена очистных — 30 млн руб.

Губернатор поддержал предложение Ковригина по выкупу в муниципальную собственность очистные. И подчеркнул, что условие по сохранению природы и экологии остается приоритетным.

В апреле 2019 г пройдет специальный инвестсовет по развитию курорта «Кисегач».

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