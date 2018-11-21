Женщину весом 300 кг госпитализировали в Челябинской области
20 ноября в Магнитогорске в службу спасения позвонили медики. Бригада врачей скорой — молодые парень с девушкой — рассказали, что не могут перенести в машину очень тяжелого пациента. Отряд спасателей выехал на помощь.
Оказалось, что медиков вызвали родные очень полной женщины. Спасатели называют приблизительный вес ее тела — более 300 килограмм. До машины медиков мужики несли ее вчетвером.
Кстати, это далеко не единственный случай, когда спасатели переносят полных челябинцев. В тот же день в Троицке медикам также потребовалась грубая мужская сила, чтобы донести крупную пациентку до машины.
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