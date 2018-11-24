Детский сад загорелся в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-24T11:48:28+03:00

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В субботу, 24 ноября, в детском саде поселка Мичуринский под Карталами разразился серьезный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Диспетчер принял сообщение о пожаре в девятом часу утра, а спустя полчаса огонь уже локализовали.

— На месте работали 8 человек личного состава и две спецмашины. Горела одна из групп на первом этаже двухэтажного здания. Причина возгорания пока не установлена. Можно ли здание эксплуатировать дальше, решат в понедельник. Пока садик закрыт, — рассказали в пресс-службе.

В здании садика, замечают пожарные, была установлена автоматическая система оповещения о пожарах. Она и «отправила» сигнал диспетчеру без участия человека. Не будь пожарной автоматики, ущерб был бы большим.

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