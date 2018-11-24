Находящийся в розыске житель Челябинска попал в руки Росгвардии во время очередной кражи

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-24T12:10:20+03:00

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Три преступника, находившихся в федеральном розыске, задержаны за последние сутки в Челябинске, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Так, в Ленинском районе города охранник крупного магазина на Копейском шоссе сообщил росгвардейцам, что неизвестный пытается вынести из магазина товары, минуя кассу. Мужчину задержали и установили, что это опасный рецидивист, полиция ищет его по всей России.

— Другой экипаж Росгвардии, прибывший на экстренный вызов в супермаркет на улице 2-я Эльтонская в Тракторозаводском районе, установил личность еще одного гражданина, пытавшегося совершить хищение. Им оказался 26-летний магнитогорец, скрывающийся от правосудия за совершение серии краж, — замечают в пресс-службе.

Несколько часов спустя этот же наряд заметил подозрительного человека на улице Салютной. Заметив патрульную машину, он резко ускорил шаг. Молодого человека остановили и установили, что это житель Чебаркуля, который также находится в розыске по обвинению в совершении имущественного преступления.

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