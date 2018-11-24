Легковушку с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске
Машина теперь никуда не годится, но люди выжили
Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
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Впечатляющее ДТП произошло 24 ноября после полудня на перекрестке улицы Солнечной и проспекта Победы. Трамвай прижал к столбу легковушку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Как это случилось, понять невозможно. На кадрах с места события видно, что трамвай и машина двигались с разные стороны. Кто из них виноват, выясняет полиция.
Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
Для ликвидации последствий ДТП привлекалась бригада спасателей.
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