2018-11-24T12:48:38+03:00
Общество

Легковушку с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске

Машина теперь никуда не годится, но люди выжили
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Челябинский транспорт".Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
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Впечатляющее ДТП произошло 24 ноября после полудня на перекрестке улицы Солнечной и проспекта Победы. Трамвай прижал к столбу легковушку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как это случилось, понять невозможно. На кадрах с места события видно, что трамвай и машина двигались с разные стороны. Кто из них виноват, выясняет полиция.

Фото: сообщество "Челябинский транспорт".

Фото: сообщество "Челябинский транспорт".

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась бригада спасателей.

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