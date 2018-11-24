Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб
Неожиданную находку — зуб какого-то зверя — нашел в палке зельца житель Магнитогорска. Он выложил фото своей находки в социальных сетях.
Самой находке читатели не удивились.
— Крысы — это главное составляющее колбасы, — иронизирует магнитогорец Алексей Верховный.
Куда больше эмоций и споров вызвало происхождение зуба. Многие полагают, что для крысы он слишком большой и высказывают догадку, что в зельц попала бродячая кошка.
— Чувак, это же талисман тебе положили! Носи на шее — подарок от производителя! — успокаивает земляка Родион Новоселов.
Горожане советуют отнести зельц и зуб в магазин и потребовать назад деньги.
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