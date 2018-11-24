Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-24T16:50:10+03:00

Фото своей находки он выложил в социальные сети

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Неожиданную находку — зуб какого-то зверя — нашел в палке зельца житель Магнитогорска. Он выложил фото своей находки в социальных сетях.

Самой находке читатели не удивились.

— Крысы — это главное составляющее колбасы, — иронизирует магнитогорец Алексей Верховный.

Куда больше эмоций и споров вызвало происхождение зуба. Многие полагают, что для крысы он слишком большой и высказывают догадку, что в зельц попала бродячая кошка.

— Чувак, это же талисман тебе положили! Носи на шее — подарок от производителя! — успокаивает земляка Родион Новоселов.

Горожане советуют отнести зельц и зуб в магазин и потребовать назад деньги.

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