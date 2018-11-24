Охотник из Челябинска подстрелил друга в Курганской области
Охотник из Челябинска серьезно ранил товарища во время охоты в Курганской области, сообщает пресс-служба УМВД Зауралья.
Несчастный случай произошел в Щучанском районе в минувший вторник, 20 ноября. Два товарища из Челябинской области отправились на охоту. В какой-то момент один из них выстрелил и попал в корпус другого.
Ранение не стало смертельным. Однако пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он находится в обычном отделении, реанимация не понадобилась. Жизни охотника ничего не угрожает.
С его другом работают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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