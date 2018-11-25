2018-11-25T19:24:14+03:00
Общество

Челябинцы голосуют за физика-ядерщика для второго названия аэропорта

Во Всероссийском конкурсе «Великие имена России» лидирует Игорь Курчатов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проголосуй и ты за имя для аэропорта Челябинска!Проголосуй и ты за имя для аэропорта Челябинска!Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Проголосовать за один из трех вариантов имени воздушной гавани Челябинской области можно до 30 ноября. Итоги подведут 5 ноября. Сейчас с большим отрывом лидирует физик-ядерщик Игорь Курчатов — за него отдано 60% голосов.

На втором месте — ракетостроитель Виктор Макеев (25% голосов). Третье место — у маршала Бориса Шапошникова.

Нужно сказать, что идея конкурса у россиян вызывает полярные чувства — от гордости за сопричастность к известным землякам до недоумения. Скептики не могут уяснить, зачем нужны дублирующие названия, ведь, например, столичный аэропорт Домодедово так и будут называть дальше, равно как и воздушные ворота в других городах.

Устроители конкурса парируют. Во-первых, привычное имя останется. Во-вторых, аэропорты городов мира часто носят имена великих людей.

Например, аэропорт в Нью-Йорке носит имя президента США Джона Кеннеди.

В Тель-Авиве — в честь первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона.

Аэропорт в Париже увековечил в названии имя первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.

А мы чем хуже?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Их же просто убили!» Общественники из Челябинска ответили на обвинения в жестокости
Площадь в Челябинске изуродовали коричневым забором
В Челябинске автомобилисты вступились за смесь, которой поливают дороги
Получить загранпаспорт нового поколения в Челябинске и Магнитогорске стало еще проще
Воры-гастролеры украли из магазинов Копейска продуктов на 20 тысяч рублей
Охотник из Челябинска подстрелил друга в Курганской области
«Трактор», ведя в счете, уступил нижегородскому «Торпедо»
Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб
Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные
«Десятку» с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске
Находящийся в розыске житель Челябинска попал в руки Росгвардии во время очередной кражи
Детский сад загорелся в Челябинской области
Зарезавший девочку житель Челябинской области заплатил ее родителям миллион рублей
В Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропал егерь
В Челябинске хотят переименовать улицы, названные в честь «экстремистов» Сони Кривой и Самуила Цвиллинга
МЧС предупредило: в Челябинской области будет снег и сильный ветер
В Челябинской области 118 подкидышей получают социальную пенсию