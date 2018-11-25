Челябинцы голосуют за физика-ядерщика для второго названия аэропорта
Проголосовать за один из трех вариантов имени воздушной гавани Челябинской области можно до 30 ноября. Итоги подведут 5 ноября. Сейчас с большим отрывом лидирует физик-ядерщик Игорь Курчатов — за него отдано 60% голосов.
На втором месте — ракетостроитель Виктор Макеев (25% голосов). Третье место — у маршала Бориса Шапошникова.
Нужно сказать, что идея конкурса у россиян вызывает полярные чувства — от гордости за сопричастность к известным землякам до недоумения. Скептики не могут уяснить, зачем нужны дублирующие названия, ведь, например, столичный аэропорт Домодедово так и будут называть дальше, равно как и воздушные ворота в других городах.
Устроители конкурса парируют. Во-первых, привычное имя останется. Во-вторых, аэропорты городов мира часто носят имена великих людей.
Например, аэропорт в Нью-Йорке носит имя президента США Джона Кеннеди.
В Тель-Авиве — в честь первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона.
Аэропорт в Париже увековечил в названии имя первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля.
А мы чем хуже?
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