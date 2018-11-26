Жители Челябинской области обнаружили в упаковке с сахаром мышиный помет
Неаппетитной находкой поделился в соцсетях житель Челябинской области.
— Купили сахар, а там мышиное говно. Будьте осторожней: эта гадость может заразить страшной болезнью! — утверждает Антон Татаркин.
Покупатель выложил фото пакета с сахаром и вещдоком в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. Подписчики удивились, как ему удалось определить природу инородного тела. Однако, что бы это ни было, оно там быть не должно.
Что делать в подобных случаях?
Покупатель мог вернуть товар в магазин. Правда, если упаковка была вскрыта, сложно убедить, что вы не сами подложили в нее эту гадость.
Также можно сообщить об инциденте производителю. Для того на упаковке указаны контактные данные.
Недоверчивому человеку этот пост может показаться странным. А не обманывает ли автор? Но комментарии — еще более удивительные.
— У нас в сахаре вообще оса попалась, — поделилась Екатерина Лис.
— А мы сахар купили, а он вперемежку с солью. В чай муж дней 10 засыпал, все не понимал, почему вкус непонятный у напитка, — написала Анна Махмутова.
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