Забор разобрали, будку сожгли: в Челябинске бизнесмену не удалось построить парковку в лесу
Жители микрорайона «Парковый» сильно рассердились, когда увидели, что часть их леса отгородили забором и вспахивают спецтехникой.
— Неужели снова стоянка? В лесу? Напротив Габдуллы Тукая 9 и 11, — забила тревогу Вера Спиридович в группе «Парковый Челябинск» в VK.
А ведь в этом леске гуляют люди со всей округи. Тут тропинки, поле футбольное. Парковый — от слова «парк», а не «парковка»! Так решили местные жители и решили действовать.
Сначала поговорили с ответственным за стройку. Но тот отказался показывать разрешение на работы и пообещал вырвать руки, если кто-то тронет вкопанный забор.
Тогда жители передали информацию участковому, в администрацию Курчатовского района и Управление лесами. Также планируют коллективное заявление в прокуратуру. И ведь удалось остановить строительство парковки! По крайней мере, пока.
Полиция приехала — рабочие уехали. Правда, потом вернулись и установили будку. Вечером она неожиданно сгорела, а забор исчез.
Жечь чужое имущество — это, конечно же, незаконно. А парковка в лесу? Пока ответа на этот вопрос нет. В ситуации придется разбираться правоохранительным органам.
Неизвестные подожгли будку на огороженной территории. Фото: parkoviy_74
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