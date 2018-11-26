Забор разобрали, будку сожгли: в Челябинске бизнесмену не удалось построить парковку в лесу

СЕГОДНЯ 04:05 2018-11-26T04:05:02+03:00

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Жители микрорайона «Парковый» сильно рассердились, когда увидели, что часть их леса отгородили забором и вспахивают спецтехникой.

— Неужели снова стоянка? В лесу? Напротив Габдуллы Тукая 9 и 11, — забила тревогу Вера Спиридович в группе «Парковый Челябинск» в VK.

А ведь в этом леске гуляют люди со всей округи. Тут тропинки, поле футбольное. Парковый — от слова «парк», а не «парковка»! Так решили местные жители и решили действовать.

Сначала поговорили с ответственным за стройку. Но тот отказался показывать разрешение на работы и пообещал вырвать руки, если кто-то тронет вкопанный забор.

Тогда жители передали информацию участковому, в администрацию Курчатовского района и Управление лесами. Также планируют коллективное заявление в прокуратуру. И ведь удалось остановить строительство парковки! По крайней мере, пока.

Полиция приехала — рабочие уехали. Правда, потом вернулись и установили будку. Вечером она неожиданно сгорела, а забор исчез.

Жечь чужое имущество — это, конечно же, незаконно. А парковка в лесу? Пока ответа на этот вопрос нет. В ситуации придется разбираться правоохранительным органам.

Неизвестные подожгли будку на огороженной территории. Фото: parkoviy_74

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