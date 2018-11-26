2018-11-26T04:05:02+03:00
Общество

Забор разобрали, будку сожгли: в Челябинске бизнесмену не удалось построить парковку в лесу

Происшествие обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Бизнесмен огородил часть леса под парковку. Фото: parkoviy_74Бизнесмен огородил часть леса под парковку. Фото: parkoviy_74
Изменить размер текста:

Жители микрорайона «Парковый» сильно рассердились, когда увидели, что часть их леса отгородили забором и вспахивают спецтехникой.

— Неужели снова стоянка? В лесу? Напротив Габдуллы Тукая 9 и 11, — забила тревогу Вера Спиридович в группе «Парковый Челябинск» в VK.

А ведь в этом леске гуляют люди со всей округи. Тут тропинки, поле футбольное. Парковый — от слова «парк», а не «парковка»! Так решили местные жители и решили действовать.

Сначала поговорили с ответственным за стройку. Но тот отказался показывать разрешение на работы и пообещал вырвать руки, если кто-то тронет вкопанный забор.

Тогда жители передали информацию участковому, в администрацию Курчатовского района и Управление лесами. Также планируют коллективное заявление в прокуратуру. И ведь удалось остановить строительство парковки! По крайней мере, пока.

Полиция приехала — рабочие уехали. Правда, потом вернулись и установили будку. Вечером она неожиданно сгорела, а забор исчез.

Жечь чужое имущество — это, конечно же, незаконно. А парковка в лесу? Пока ответа на этот вопрос нет. В ситуации придется разбираться правоохранительным органам.

Неизвестные подожгли будку на огороженной территории. Фото: parkoviy_74

Неизвестные подожгли будку на огороженной территории. Фото: parkoviy_74

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области рабочая неделя начнется с метели и гололедицы
Жители Челябинска попросили чиновников отказаться от покупки автомобиля за 5 млн бюджетных рублей
В Челябинской области мошенница нажилась на Дне матери
Жители Челябинской области обнаружили в упаковке с сахаром мышиный помет
Челябинцы голосуют за физика-ядерщика для второго названия аэропорта
«Их же просто убили!» Общественники из Челябинска ответили на обвинения в жестокости
Площадь в Челябинске изуродовали коричневым забором
В Челябинске автомобилисты вступились за смесь, которой поливают дороги
Получить загранпаспорт нового поколения в Челябинске и Магнитогорске стало еще проще
Воры-гастролеры украли из магазинов Копейска продуктов на 20 тысяч рублей
Охотник из Челябинска подстрелил друга в Курганской области
«Трактор», ведя в счете, уступил нижегородскому «Торпедо»
Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб
Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные
«Десятку» с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске
Находящийся в розыске житель Челябинска попал в руки Росгвардии во время очередной кражи
Детский сад загорелся в Челябинской области
Зарезавший девочку житель Челябинской области заплатил ее родителям миллион рублей
В Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропал егерь
В Челябинске хотят переименовать улицы, названные в честь «экстремистов» Сони Кривой и Самуила Цвиллинга
МЧС предупредило: в Челябинской области будет снег и сильный ветер
В Челябинской области 118 подкидышей получают социальную пенсию