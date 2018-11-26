2018-11-26T05:06:44+03:00
Общество

Жители Челябинска попросили чиновников отказаться от покупки автомобиля за 5 млн бюджетных рублей

Активисты считают, что такая роскошь незаконна и аморальна
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сиденье с отделкой премиальной кожей светлого цвета, панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений... Пользователи соцсетей, где обсуждается покупка автомобиля для Администрации Катав-Ивановска, отмечают хороший вкус чиновников. А специалисты Общероссийского народного фронта в Челябинске — излишние требования к комплектации автомобиля, которые делают его слишком дорогим.

Сомнительную заявку обнаружили на сайте госзакупок.

— Закупка объявлена на приобретение дорогостоящего автомобиля в лизинг. Очевидно, что заказчиком предпринята попытка обойти ограничение закона по закупке машин не более 2,5 млн рублей, используя схему лизинга. Но в погоне за роскошью чиновники упустили такой немаловажный фактор, как ограничение по мощности — не более 200 л.с., и указали в требованиях к машине 424 л.с.. Это прямое нарушение закона, — прокомментировал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Активистов возмущает и моральная сторона вопроса: город, недавно пострадавший от землетрясения, нуждается в финансовых вложениях. Они обратились к главе Катав-Ивановской администрации с просьбой отменить закупку.

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