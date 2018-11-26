В Челябинской области водитель сбил школьницу, пролетев на красный
В Миассе парень за рулем «девятки» сбил ребенка на пешеходном переходе. Он пролетел на красный сигнал светофора и наехал на школьницу. Авария произошла днем 25 ноября, возле дома № 4 на Предзаводской площади.
Очевидцы вызвали скорую помощь и ГИБДД.
— 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в отделе по пропаганде ОГИБДД по Миассу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет госавтоинспекция. Водителю предстоит заплатить материальную компенсацию пешеходу и, возможно, штраф.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.