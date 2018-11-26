В Челябинской области водитель сбил школьницу, пролетев на красный

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-26T08:05:57+03:00

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В Миассе парень за рулем «девятки» сбил ребенка на пешеходном переходе. Он пролетел на красный сигнал светофора и наехал на школьницу. Авария произошла днем 25 ноября, возле дома № 4 на Предзаводской площади.

Очевидцы вызвали скорую помощь и ГИБДД.

— 13-летняя девочка получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в отделе по пропаганде ОГИБДД по Миассу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет госавтоинспекция. Водителю предстоит заплатить материальную компенсацию пешеходу и, возможно, штраф.

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