В Копейске лисица ворует домашнюю птицу у местных жителей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-26T11:50:14+03:00

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В Копейске лиса терроризирует владельцев подсобных хозяйств. Хищница повадилась таскать пернатых из курятников.

О случаях исчезновения домашней птицы жители Копейска уже не первую неделю рассказывают в социальных сетях. В местных пабликах регулярно появляются фотографии разоренных загонов и сломанных дверей. Все это происходит по ночам.

Сегодня догадки о том, что в курятниках орудует лиса, подтвердились. Рыжая воровка «засветилась» на месте с преступления.

«Сейчас на втором участке с улицы Менжинского через Масленникова в поля лиса тащила курицу. Будьте начеку с живностью своей!» — пишет один из подписчиков группы «Подслушано Копейск».

Поймать лисицу пока не удается. Местные жители уже объявили ей войну. Говорят, если лиса хотя бы однажды утащила курицу, она будет это делать и дальше.

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