На Южном Урале задержан предполагаемый убийца школьника и его матери

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-26T13:00:18+03:00

Погибшая работала продавцом в магазина и была знакома с убийцей Фото: социальные сети

Мужчина будет находится в СИЗО до окончания расследования

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В Челябинской области по горячим следам раскрыто убийство 45-летней женщины и ее несовершеннолетнего сына. Трагедия произошла 22 ноября в селе Бродокалмак Красноармейского района.

Как установило следствие, потерпевшая у себя в квартире выпивала спиртное вместе с ранее знакомым мужчиной. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость ударил хозяйку ножом.

— В квартире находился 14-летний сын потерпевшей. Школьник стал невольным свидетелем преступления. Осознав это, подозреваемый зарезал подростка. После чего скрылся, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Тела погибших обнаружили через сутки. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц».

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