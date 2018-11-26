На Южном Урале задержан предполагаемый убийца школьника и его матери
В Челябинской области по горячим следам раскрыто убийство 45-летней женщины и ее несовершеннолетнего сына. Трагедия произошла 22 ноября в селе Бродокалмак Красноармейского района.
Как установило следствие, потерпевшая у себя в квартире выпивала спиртное вместе с ранее знакомым мужчиной. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость ударил хозяйку ножом.
— В квартире находился 14-летний сын потерпевшей. Школьник стал невольным свидетелем преступления. Осознав это, подозреваемый зарезал подростка. После чего скрылся, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Тела погибших обнаружили через сутки. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.