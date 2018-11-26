Из кранов в домах Челябинска может пойти зеленая вода

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-26T17:22:44+03:00

Если из вашего крана пойдет зеленая вода, немедленно сообщите об этом специалистам по номерам 246-72-72 или 246-72-73. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Челябинцев предупреждают о том, что в их квартирах из крана может пойти зеленая вода. Таким способом коммунальщики ищут протечки в водопроводных сетях. Проверка пройдет с 28 по 30 ноября в Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

— Специалисты введут в сетевую воду зеленый краситель «Уранин» для выявления утечек в тепловых сетях и внутридомовых системах теплоснабжения. Выявление утечек позволит сократить потери теплоносителя в трубопроводах и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления, — объяснили в пресс-службе Уральской теплосетевой компании.

Сотрудники УТСК уверяют, краситель абсолютно безвреден. Он используется для подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоемах и для других декоративных целей.

В случае обнаружения на поверхности земли или в кранах воды зеленого цвета жителям следует немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 8 (351) 246-72-72 или 246-72-73.

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