2018-11-26T17:22:44+03:00
Общество

Из кранов в домах Челябинска может пойти зеленая вода

Специалисты будут выявлять протечки в водопроводных сетях
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Если из вашего крана пойдет зеленая вода, немедленно сообщите об этом специалистам по номерам 246-72-72 или 246-72-73.Если из вашего крана пойдет зеленая вода, немедленно сообщите об этом специалистам по номерам 246-72-72 или 246-72-73.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Челябинцев предупреждают о том, что в их квартирах из крана может пойти зеленая вода. Таким способом коммунальщики ищут протечки в водопроводных сетях. Проверка пройдет с 28 по 30 ноября в Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

— Специалисты введут в сетевую воду зеленый краситель «Уранин» для выявления утечек в тепловых сетях и внутридомовых системах теплоснабжения. Выявление утечек позволит сократить потери теплоносителя в трубопроводах и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления, — объяснили в пресс-службе Уральской теплосетевой компании.

Сотрудники УТСК уверяют, краситель абсолютно безвреден. Он используется для подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоемах и для других декоративных целей.

В случае обнаружения на поверхности земли или в кранах воды зеленого цвета жителям следует немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 8 (351) 246-72-72 или 246-72-73.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление
В Челябинске набирают волонтеров среди инвалидов
Двое пенсионеров погибли во время пожара в Челябинской области
Неизвестные сняли сразу 18 колес с припаркованного грузовика в Челябинске
В Челябинске «легковушка» сбила мужчину, а его собаку протащила под колесами
Дубровский запретил администрации Катав-Ивановского района покупать дорогую иномарку
На Южном Урале задержан предполагаемый убийца школьника и его матери
В Копейске лисица ворует домашнюю птицу у местных жителей
Челябинск попал в топ-10 самых курящих городов России
В Челябинской области сотрудник Россельхознадзора задержан за взятку в 150 тысяч рублей
Фото многодетных семей появились на улицах Копейска
Южноуральский омбудсмен попросила власти убрать уличное радио в Челябинске или сделать его тише
Дороги Челябинска засыпали противогололедной смесью
В Челябинской области водитель сбил школьницу, пролетев на красный
Челябинск встал в восьмибалльных пробках из-за непогоды
Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей
В Челябинской области продают мандарины по 10 тысяч рублей за килограмм
В Челябинской области рабочая неделя начнется с метели и гололедицы
Жители Челябинска попросили чиновников отказаться от покупки автомобиля за 5 млн бюджетных рублей
В Челябинской области мошенница нажилась на Дне матери