2018-11-26T18:12:20+03:00
Общество

В Челябинске набирают волонтеров среди инвалидов

Они будут участвовать в спортивных, культурных и образовательных проектах
Валентина ВАГАНОВА
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Пока среди направлений работы центра — спорт, культура и образование.Пока среди направлений работы центра — спорт, культура и образование.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Активисты Челябинской региональной общественной организации «Молодежный центр» запустили проект ресурсного центра по поддержке людей с инвалидностью «Доступ+». Сейчас в нем идет набор в ряды волонтеров молодых парней и девушек с ограничениями здоровья.

— Десятки волонтерских организаций Южного Урала реализуют свои проекты в различных направлениях. Однако проектная деятельность не так развита среди лиц с ограничениями по здоровью. В связи с чем, мы планируем вовлекать молодежь с инвалидностью в проектную деятельность, чтобы ребята реализовали себя в различных областях, — говорят авторы проекта.

Пока среди направлений работы центра — спорт, культура и образование. В дальнейшем активисты планируют развить и медицинское направление. Предполагается, что это будут тематические конференции, семинары и тренинги для специалистов в сфере социальной защиты и здоровья необычных людей.

— Сейчас готовимся к запуску первого проекта «СТИХиЯ» — говорит руководитель ЧРОО «Молодежный центр» Дарья Добровольская. — Будем проводить литературные вечера для молодежи, в том числе с инвалидностью, в городах Челябинской области.

Предложить свои идеи, помощь в организации и приведении мероприятий может любой желающий не старше 30 лет. Для участия в событиях центра нужно написать активистам в группе «Доступ+» во ВКонтакте.

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