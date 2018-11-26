2018-11-26T19:01:58+03:00
Происшествия

Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление

В ситуации вместе с полицией разбирается Следственный комитет
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки.Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки.Фото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Водитель такси потребовал разобраться в ситуации и подал встречный иск к матери школьницы, которая обвинила его в приставаниях к дочери.

— На данный момент обе стороны обратились в полицию. Проводится проверка, которая позволит установить обстоятельства произошедшего и принять законное и обоснованное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

К разбирательству подключился также Следственный комитет. Однако, по словам следователей, оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.

В компании, где работает таксист, о нем отзываются положительно, говорят, что ранее никаких жалоб от пассажиров на него не получали. Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Мама девочки рассказала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте, что днем 22 ноября вызвала дочери такси. Школьница поехала в машине одна. Водитель стал расспрашивать ребенка о месте учебы, а также, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти.

Получив отрицательный ответ, начал хватать девочку за руку и стараться удержать в своей машине. Школьница еле отбилась и выскочила из автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Про художницу из Челябинска, покоряющую Крайний Север с мужем и двумя детьми, снимают фильм
В Челябинске набирают волонтеров среди инвалидов
Из кранов в домах Челябинска может пойти зеленая вода
Двое пенсионеров погибли во время пожара в Челябинской области
Неизвестные сняли сразу 18 колес с припаркованного грузовика в Челябинске
В Челябинске «легковушка» сбила мужчину, а его собаку протащила под колесами
Дубровский запретил администрации Катав-Ивановского района покупать дорогую иномарку
На Южном Урале задержан предполагаемый убийца школьника и его матери
В Копейске лисица ворует домашнюю птицу у местных жителей
Челябинск попал в топ-10 самых курящих городов России
В Челябинской области сотрудник Россельхознадзора задержан за взятку в 150 тысяч рублей
Фото многодетных семей появились на улицах Копейска
Южноуральский омбудсмен попросила власти убрать уличное радио в Челябинске или сделать его тише
Дороги Челябинска засыпали противогололедной смесью
В Челябинской области водитель сбил школьницу, пролетев на красный
Челябинск встал в восьмибалльных пробках из-за непогоды
Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей
В Челябинской области продают мандарины по 10 тысяч рублей за килограмм
В Челябинской области рабочая неделя начнется с метели и гололедицы
Жители Челябинска попросили чиновников отказаться от покупки автомобиля за 5 млн бюджетных рублей
В Челябинской области мошенница нажилась на Дне матери