Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-26T19:01:58+03:00

Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки. Фото: Павел КЛОКОВ

Изменить размер текста: A A

Водитель такси потребовал разобраться в ситуации и подал встречный иск к матери школьницы, которая обвинила его в приставаниях к дочери.

— На данный момент обе стороны обратились в полицию. Проводится проверка, которая позволит установить обстоятельства произошедшего и принять законное и обоснованное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

К разбирательству подключился также Следственный комитет. Однако, по словам следователей, оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.

В компании, где работает таксист, о нем отзываются положительно, говорят, что ранее никаких жалоб от пассажиров на него не получали. Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Мама девочки рассказала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте, что днем 22 ноября вызвала дочери такси. Школьница поехала в машине одна. Водитель стал расспрашивать ребенка о месте учебы, а также, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти.

Получив отрицательный ответ, начал хватать девочку за руку и стараться удержать в своей машине. Школьница еле отбилась и выскочила из автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.