Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление
Водитель такси потребовал разобраться в ситуации и подал встречный иск к матери школьницы, которая обвинила его в приставаниях к дочери.
— На данный момент обе стороны обратились в полицию. Проводится проверка, которая позволит установить обстоятельства произошедшего и принять законное и обоснованное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.
К разбирательству подключился также Следственный комитет. Однако, по словам следователей, оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.
В компании, где работает таксист, о нем отзываются положительно, говорят, что ранее никаких жалоб от пассажиров на него не получали. Пока водитель не выходит на линию и ждет окончания проверки.
Об инциденте стало известно из соцсетей. Мама девочки рассказала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте, что днем 22 ноября вызвала дочери такси. Школьница поехала в машине одна. Водитель стал расспрашивать ребенка о месте учебы, а также, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти.
Получив отрицательный ответ, начал хватать девочку за руку и стараться удержать в своей машине. Школьница еле отбилась и выскочила из автомобиля.
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