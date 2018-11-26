Про художницу из Челябинска, покоряющую Крайний Север с мужем и двумя детьми, снимают фильм
В России завершаются съемки документального фильма «Зов Большой Земли» о молодой художнице из Челябинска Елене Бесединой. Она оставила городскую жизнь и вслед за мужем Булатом Акбурэ отправилась кочевать по Сибири.
Семья хочет познакомить широкий круг зрителей с культурой и традициями сибирских народов, а также показать красоту и величие природы Крайнего Севера.
— Подготовка к экспедиции заняла два года, за это время у нас родилась дочка, так что в дорогу мы отправились уже втроем. Мы прошли по рекам Красноярского края и Якутии около 5 тысяч километров, и пересекли по воде всю республику от Чернышевского до Среднеколымска, — говорит Елена Беседина.
Во время путешествий по Колыме у пары родился сын. И теперь семья путешествует вчетвером.
Елена не только главная героиня фильма, но и его оператор. Режиссером выступила Татьяна Журавлева — выпускница Челябинского института культуры.
— Фильм уже находится на финальной стадии, но необходима последняя съемка в Эконде, а также озвучка и постпродакшн, — говорит Татьяна.
Герои и авторы фильма просят материально поддержать проект всех желающих. Они организовали сбор средств на платформе народного финансирования Planeta. Для поддержавших приготовлены подарки: настоящий эвенкийский нож, выточенный Булатом Акбурэ, перекидной календарь с картинами Елены Бесединой и многое другое.
Поддержать проект можно здесь.
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