2018-11-27T06:45:56+03:00
Общество

В Магнитогорске белки покусали 13 детей

По словам врачей, зверьки могут переносить бешенство
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Эти милые зверьки потенциально опасны.Эти милые зверьки потенциально опасны.
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В Магнитогорске в этом году в четыре раза увеличилось количество маленьких пациентов, пострадавших от укусов белок. Об этом сообщают врачи детского травмпункта. Если в прошлом году с беличьими укусами к медикам обратились три ребенка, то в этом — уже 13.

Чаще всего укушенные дети поступали в больницу после прогулки по лесу. Белки кусали, когда ребята хотели их покормить или поймать.

По словам врачей, укус белки потенциально опасен. Главная угроза в том, что пушистый зверек может быть носителем вируса бешенства.

Всего от укусов различных животных за 10 месяцев этого года в Магнитогорске пострадали 428 детей. Малышей кусали собаки, домашние кошки и даже енот.

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