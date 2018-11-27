В голосовании за название Челябинского аэропорта лидирует имя Курчатова

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-27T07:52:25+03:00

В опросе приняли участие 35 тысяч человек

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Челябинцы активно выбирают имя для воздушной гавани Челябинска.

По данным портала «Великиеимена.рф» за фамилии, которые могут стать дополнением к названию челябинского аэропорта, проголосовали уже 35 тысяч человек.

Больше всего голосов отдано за физика Игоря Курчатова. Его выбрали 59% горожан. За конструктора-ракетостроителя Виктора Макеева проголосовало 25%, а за советского военачальника Бориса Шапошникова — 14%.

Напомним, эти три имени прошли в финал по результатам социологических опросов ВЦИОМ.

Народное голосование в рамках проекта «Великие Имена России» продлится до 30 ноября. Оставить свой голос можно на сайте великиеимена. рф или позвонить по телефону горячей линии: 8-800-707-93-17. Результаты опроса станут известны 5 декабря.

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