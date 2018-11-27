2018-11-27T07:52:25+03:00
Общество

В голосовании за название Челябинского аэропорта лидирует имя Курчатова

В опросе приняли участие 35 тысяч человек
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинцы активно выбирают имя для воздушной гавани Челябинска.

По данным портала «Великиеимена.рф» за фамилии, которые могут стать дополнением к названию челябинского аэропорта, проголосовали уже 35 тысяч человек.

Больше всего голосов отдано за физика Игоря Курчатова. Его выбрали 59% горожан. За конструктора-ракетостроителя Виктора Макеева проголосовало 25%, а за советского военачальника Бориса Шапошникова — 14%.

Напомним, эти три имени прошли в финал по результатам социологических опросов ВЦИОМ.

Народное голосование в рамках проекта «Великие Имена России» продлится до 30 ноября. Оставить свой голос можно на сайте великиеимена. рф или позвонить по телефону горячей линии: 8-800-707-93-17. Результаты опроса станут известны 5 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске из-за ремонта не будут работать светофоры
Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей
В Магнитогорске белки покусали 13 детей
"Мы привыкли": в Магнитогорске детей не удивил таракан в школьном обеде
В Челябинской области продавцы выдают искусственную красную икру за натуральную
Про художницу из Челябинска, покоряющую Крайний Север с мужем и двумя детьми, снимают фильм
Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление
В Челябинске набирают волонтеров среди инвалидов
Из кранов в домах Челябинска может пойти зеленая вода
Двое пенсионеров погибли во время пожара в Челябинской области
Неизвестные сняли сразу 18 колес с припаркованного грузовика в Челябинске
В Челябинске «легковушка» сбила мужчину, а его собаку протащила под колесами
Дубровский запретил администрации Катав-Ивановского района покупать дорогую иномарку
На Южном Урале задержан предполагаемый убийца школьника и его матери
В Копейске лисица ворует домашнюю птицу у местных жителей
Челябинск попал в топ-10 самых курящих городов России
В Челябинской области сотрудник Россельхознадзора задержан за взятку в 150 тысяч рублей
Фото многодетных семей появились на улицах Копейска
Южноуральский омбудсмен попросила власти убрать уличное радио в Челябинске или сделать его тише
Дороги Челябинска засыпали противогололедной смесью
В Челябинской области водитель сбил школьницу, пролетев на красный
Челябинск встал в восьмибалльных пробках из-за непогоды
Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей
В Челябинской области продают мандарины по 10 тысяч рублей за килограмм
В Челябинской области рабочая неделя начнется с метели и гололедицы
Жители Челябинска попросили чиновников отказаться от покупки автомобиля за 5 млн бюджетных рублей
В Челябинской области мошенница нажилась на Дне матери