2018-11-27T08:09:31+03:00
Общество

В Челябинске из-за ремонта не будут работать светофоры

Их отключат на пяти участках дорог
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Единая дежурно-диспетчерская службе города предупреждает жителей Челябинска о грядущем отключении светофоров днем 27 ноября. Причина штатная — плановый ремонт объектов.

С 8 до 17 часов не будет работать светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника».

На перекрестках улицы Братьев Кашириных с Косарева и Краснознаменной, а также на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской регулировщик отключат с 13 до 17 часов.

На перекрестке Артиллерийской с проспектом Ленина светофор перестанет работать с 13 до 18 часов.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на указанных участках дорог. Автомобилистам следует помнить, что в случае отключения светофора, необходимо руководствоваться дорожными знаками.

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