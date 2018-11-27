2018-11-27T09:40:00+03:00
Общество

На месте танкового училища в Челябинске построят высотки

А также школу и детский сад
Лидия ПЕСКОВА
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В центре построят дома высотой 18 и 23 этажа.В центре построят дома высотой 18 и 23 этажа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как и ожидалось, на территории бывшего танкового училища в центре Челябинска, которая была продана в аукциона в этом году, поднимут новый жилой комплекс.

Компания «Никс», купившая эти земли, планирует построить в районе улиц Монакова, Орджоникидзе и Овчинникова, 12 высотных зданий, а также детский сад, школу и подземную парковку, благоустроить сквер. Вся необходимая документация по планировке нового жилого комплекса утверждена и подписана и.о. главы Челябинска Владимиром Елистратовым.

Восемь из жилых домов будут высотой 18 этажей, еще четыре дома поднимутся в небо на 23 этажа. Поселиться в них смогут, как ожидается, около четырех тысяч челябинцев.

Челябинское танковое училище было расформировано в 2007 году. А с 2010 года Министерство обороны России по частям выставляет его территорию на продажу.

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