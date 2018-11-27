Незадачливого тракториста отпустили на свадьбу из-под ареста в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-27T10:34:29+03:00

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22-летний житель Пластовского района чуть было не прогулял свою свадьбу, попав под арест, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

За пьяное вождение трактора молодого человека приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Но оплатить его парень не смог, так как копил на свадьбу. И вот желанный день ближе и ближе, пора идти под венец, а парня берут в оборот судебные приставы.

В августе южноуралец возвращался домой пьяным на тракторе после дня рождения. Его задержали инспекторы ГИБДД, лишили прав и выписали крупный штраф. А в ноябре наша служба должны была взыскать с парня деньги. В пятницу, 23 ноября, приставы привезли жениха в суд, а судья назначила парню сутки ареста.

— Судья сжалился над молодым человеком, который, несмотря на отсутствие работы и накоплений, занял денег и пригласил гостей на банкет, — замечают в пресс-службе. — В субботу вечером жениха отпустили домой. А в воскресенье он, как и планировал, смог сыграть свадьбу.

Теперь парню осталось вернуть долг государству.

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