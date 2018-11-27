2018-11-27T11:55:12+03:00
Общество

Фотохудожник из Татарстана снял неземной рассвет на Таганае

А теперь везет на Южный Урал целую группу охотников объектива
Лидия ПЕСКОВА
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Рассвет на Таганае в метель. Фото: Владимир Кочкин.Рассвет на Таганае в метель. Фото: Владимир Кочкин.
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Таким Таганай вы не видели точно! Фотохудожник из Татарстана Владимир Кочкин снял рассвет в горах во время метели.

— Солнце розовым светом просвечивало сквозь несущийся снег. Я как раз спрятался от ветра за скалами… Тогда и получилось сделать несколько снимков с потрясающим объемом, — рассказывает сам фотограф.

Таганай. Фото: Владимир Кочкин.

Таганай. Фото: Владимир Кочкин.

Пейзажи вышли неземной красоты. Сразу и непонятно: то ли деревья занесло снегом, то ли камни.

Владимир Кочкин. Фото: группа "Центр развития туризма ЗГО".

Владимир Кочкин. Фото: группа "Центр развития туризма ЗГО".

Владимир Кочкин является членом Союза фотохудожников России. Среди своих увлечений он называет фотопоходы. В Челябинской области мастер уже снимал Иремель, Зюраткуль и Тургояк, теперь мечтает привести в горы своих коллег из Татарстана, а также побывать в пещерах под Симом и на Аркаиме.

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