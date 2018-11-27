2018-11-27T12:55:41+03:00
Общество

Доноры Челябинской области сдали на акции 94 литра крови

Проект «Щедрый вторник» посвящен Всемирному дню благотворительности
Ольга АНТОНОВА
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Челябинские доноры сдали 94 литра крови.Челябинские доноры сдали 94 литра крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 2012 году в мире, в последний вторник ноября, проходит акция «Щедрый вторник». Люди совершают добрые поступки и рассказывают об этом. Рассказывают для того, чтобы еще больше людей становились бы благотворителями.

В Челябинской области 209 жителей Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Сатки, Челябинска, Южноуральска и Аргаяшского района присоединились сегодня к «Щедрому вторнику». Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, они стали донорами, сдав 94 литра крови. Кроь и ее компоненты помогут 66 пациентам больниц Южного Урала.

Кровью и здоровьем поделились студенты, служащие, сотрудники предприятий и профессиональных объединений. Министерство здравоохранения благодарит на участие в акции все неравнодушных.

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