В Челябинске появятся башня ШОС и башня БРИКС
Грандиозный проект общественно-делового центра «Крылья» задуман в Челябинске на берегу Миасса, в районе цирка. Для возведения двух стеклянных башен посреди русла отсыпан остров, идут бетонные работы в основании зданий. Но проект все еще на экспертизе в Москве.
Башни ОДЦ — один из объектов к саммитам. Успеет ли город подготовиться? Этот вопрос задали губернатору Борису Дубровскому журналиста РИА «Новости».
Глава региона уверен: все будет готово в срок. Строится терминал Челябинского аэропорта, начинается строительство аэродрома. Аэропорт оснастят системой «слепой» всепогодной посадки самолетов. Такие есть в аэропортах Москвы и Петербурга.
Строится конгресс-колл «Таганай» на ул. Труда: здесь пройдут основные заседания саммитов ШОС и БРИКС. Здание сдадут в эксплуатацию в начале 2020 г.
А что с ОДЦ «Крылья»?
— Общественно-деловой центр спроектирован как здание-мост через реку Миасс с двумя башнями высотой около 170 м. На левом берегу реки будет башня ШОС, на правом — башня БРИКС. Сумма вложений в проект — 9 млрд руб, их разделят бюджет области и частный инвестор, — ответил Дубровский.