2018-11-27T13:20:13+03:00
Общество

В Челябинске появятся башня ШОС и башня БРИКС

Губернатор Борис Дубровский рассказал РИА «Новости» о подготовке к саммитам-2020
Ольга АНТОНОВА
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Во вторник, 27 ноября, в Челябинске работает полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Вместе с губернатором Борисом Дубровским он осмотрел стройку конгресс-холла "Таганай".Во вторник, 27 ноября, в Челябинске работает полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Вместе с губернатором Борисом Дубровским он осмотрел стройку конгресс-холла "Таганай".
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Грандиозный проект общественно-делового центра «Крылья» задуман в Челябинске на берегу Миасса, в районе цирка. Для возведения двух стеклянных башен посреди русла отсыпан остров, идут бетонные работы в основании зданий. Но проект все еще на экспертизе в Москве.

Башни ОДЦ — один из объектов к саммитам. Успеет ли город подготовиться? Этот вопрос задали губернатору Борису Дубровскому журналиста РИА «Новости».

Глава региона уверен: все будет готово в срок. Строится терминал Челябинского аэропорта, начинается строительство аэродрома. Аэропорт оснастят системой «слепой» всепогодной посадки самолетов. Такие есть в аэропортах Москвы и Петербурга.

Строится конгресс-колл «Таганай» на ул. Труда: здесь пройдут основные заседания саммитов ШОС и БРИКС. Здание сдадут в эксплуатацию в начале 2020 г.

А что с ОДЦ «Крылья»?

— Общественно-деловой центр спроектирован как здание-мост через реку Миасс с двумя башнями высотой около 170 м. На левом берегу реки будет башня ШОС, на правом — башня БРИКС. Сумма вложений в проект — 9 млрд руб, их разделят бюджет области и частный инвестор, — ответил Дубровский.

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