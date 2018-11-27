2018-11-27T13:24:40+03:00
Общество

На Южном Урале нашли место гибели пропавшего мужчины с велосипедом

Спасатели обнаружили примерзшие ко льду перчатки и сумку с фотоаппаратом
Лидия ПЕСКОВА
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Игорь Козельцев пропал на прошлой неделе. Фото: из семейного архива.Игорь Козельцев пропал на прошлой неделе. Фото: из семейного архива.
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Игорь Козельцев из Снежинска пропал во время прогулки еще на прошлой неделе. 22 ноября. 54-летний мужчина взял велосипед и сумку с фотоаппаратом и отправился на природу. Домой в тот вечер он уже не вернулся. Близкие обратились в службу спасения.

Несколько дней родные и волонтеры искали Игоря в окрестностях озера Силач. Осмотрели гладь озера, островки и пролески. В понедельник, 26 ноября, спасатели поисково-спасательного отряда «Рысь» смогли выйти на след мужчины — на снегу разглядели отпечатки колес. Неподалеку от острова Малинового след оборвался. Тут же лежали вмерзшие в лед перчатки и сумка с фотоаппаратом.

Личные вещи Игоря нашли вмерзшими в лед. Фото: ПСС "Рысь".

Личные вещи Игоря нашли вмерзшими в лед. Фото: ПСС "Рысь".

На этом месте мужчина провалился в полынью вместе с велосипедом и утонул.

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