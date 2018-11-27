На Южный Урал движется сильный снегопад

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-27T13:44:37+03:00

На федеральных трассах могут ввести ограничения движения. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В среду, 28 ноября, Челябинская область окажется во власти неспокойного циклона. Он принесет на Южный Урал сильные снегопады, сообщает пресс-служба управления федеральными дорогам «Южный Урал».

Неблагоприятные метеоусловия установятся в южных районах области. Ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица от наката, местами сильная. Из-за этого на федеральных трассах могут ограничить движение.

Все подрядные организации упрдора получили информацию о надвигающемся циклоне. Дороги будут чистить. Кроме того, сотрудники упрдора обещают постоянно следить за ситуацией на дорогах: попросить помощи на дороге любой водитель сможет, включив аварийный сигнал.

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