На Южный Урал движется сильный снегопад
В среду, 28 ноября, Челябинская область окажется во власти неспокойного циклона. Он принесет на Южный Урал сильные снегопады, сообщает пресс-служба управления федеральными дорогам «Южный Урал».
Неблагоприятные метеоусловия установятся в южных районах области. Ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица от наката, местами сильная. Из-за этого на федеральных трассах могут ограничить движение.
Все подрядные организации упрдора получили информацию о надвигающемся циклоне. Дороги будут чистить. Кроме того, сотрудники упрдора обещают постоянно следить за ситуацией на дорогах: попросить помощи на дороге любой водитель сможет, включив аварийный сигнал.
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