Невеселая математика: житель Челябинской области занял пять тысяч рублей, а теперь должен 200

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-28T04:57:12+03:00

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Связываться с микрокредитными организациями — дело опасное. Вот вам пример из Челябинской области:

— В 2015 году брал займ в микрокредитной фирме в Миассе — 5 тыс. руб. Отдал. В октябре 2018 года начал оформлять дарственную сыну на свою долю дома. И узнаю совершенно случайно, что она в аресте Ижевской фирмой по выдаче займов. То есть займ, который мне выдавали, был продан и перерос в сумму больше 200 тыс. руб. Этот долг я увидел на сайте судебных приставов. Естественно, я от такой ситуации был в шоке! — написал Серафим Вологодин в группе «Свободный Миасс» в VK.

Жителю Миасса пришлось обратиться к юристу, который помог отменить судебный приказ о взыскании долга. Но дело в том, что кредитная фирма может подать иск снова. В общем, история еще не закончена. Правда, есть спасение...

Слишком большая разница между «задолженностью» (5 тыс. руб.) и предъявленной претензией (200 тыс. руб.) недопустима. Поэтому в суде она будет сокращена минимум в десять раз. Вероятно, кредиторы не захотят связываться с такой суммой и пойдут искать других простачков.

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