Жителям Челябинска предлагают поступить в школу экстрасенсов
В Челябинске разыскивают людей с необычными способностями. Это главное условие кастинга для нового телепроекта ТНТ «Школа Экстрасенсов».
— Мы ждем всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались. Или помогал найти пропажи. А, может, даже был напуган появлением сущностей из потустороннего мира. После довольно несложных проверок и тестов мы пригласим самых способных претендентов в Москву, — рассказала креативный продюсер проекта Анна Девицкая.
Кто может стать учеником Школы Экстрасенсов: тот, кто мечтает развить свой дар или верит в свою уникальность, готов продемонстрировать свои сверхспособности перед миллионами.
В школе, естественно, должны быть учителя. Ими станут двое сильнейших победителей «Битвы экстрасенсов»: загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати.
Кастинг пройдет в Челябинске 15 и 16 декабря. Для участия нужно подать заявку.
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