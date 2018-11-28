Жителям Челябинска предлагают поступить в школу экстрасенсов

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-28T05:00:39+03:00

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В Челябинске разыскивают людей с необычными способностями. Это главное условие кастинга для нового телепроекта ТНТ «Школа Экстрасенсов».

— Мы ждем всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались. Или помогал найти пропажи. А, может, даже был напуган появлением сущностей из потустороннего мира. После довольно несложных проверок и тестов мы пригласим самых способных претендентов в Москву, — рассказала креативный продюсер проекта Анна Девицкая.

Кто может стать учеником Школы Экстрасенсов: тот, кто мечтает развить свой дар или верит в свою уникальность, готов продемонстрировать свои сверхспособности перед миллионами.

В школе, естественно, должны быть учителя. Ими станут двое сильнейших победителей «Битвы экстрасенсов»: загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати.

Кастинг пройдет в Челябинске 15 и 16 декабря. Для участия нужно подать заявку.

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