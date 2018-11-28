2018-11-28T07:22:30+03:00
Происшествия

Стажер обокрала директора в Челябинске

Ей грозит до двух лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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В полицию написал заявление житель Тракторозаводского района Челябинска. 19-летний парень рассказал, что исполнят обязанности директора небольшого торгового павильона на Зальцмана. Он оставил на столе мобильник за 7 000 руб., отлучился, а когда вернулся — телефон исчез.

Полицейские вычислили подозреваемого. Ею оказалась новенькая продавщица торговой точки, которая только проходила стажировку. Мобильник она успела продать.

— Сейчас она под подпиской. За кражу предусмотрено до двух лет колонии. Напоминаем, что как только заметили пропажу имущества, звоните в полицию 02, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

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