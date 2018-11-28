2018-11-28T08:40:56+03:00
Происшествия

Арестант пытался устроить сокамернику свидание с женой, за что получил новый срок в Челябинской области

За услугу он попросил 20 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВАФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В одной из колоний Магнитогорска сидел за мошенничество молодой человек. Решил заработать денег: вошел в доверие к сокамернику и узнал, что тот скучает по жене, а свидание в ближайшее время не положено. Тогда аферист взялся решить проблему: позвонил жене зэка и предложил устроить встречу с благоверным за 20 тысяч рублей.

Причем обещал не обычное, а длительное свидание: несколько суток в гостинице при колонии. Женщина перевела ему на карту деньги и стала ждать обещанного. Однако заключенный, конечно, никак не мог договориться о свидании с администрацией. Тогда обманутая дама пожаловалась начальству зоны.

— Ему оставалось сидеть семь месяцев. Теперь суд добавил ему наказание за очередное мошенничество и таким образом ему придется задержаться в колонии на 2 года и 4 месяца. Деньги он вернул, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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