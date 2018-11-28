К концу недели в Челябинской области подморозит до -25 градусов

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-28T10:30:48+03:00

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Пора утепляться, на Южный Урал возвращаются зимние морозы. Синоптики предупреждают, ночью в пятницу, 30 ноября, столбики термометров опустятся до -25 градусов.

Днем воздух прогреется до -8, -13 градусов. Будет небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы достигнут 15 м/c.

В Челябинске в этот день похолодает до -22 градусов. Днем ожидается -10, -12, солнечно, без осадков.

К счастью, морозить будет недолго. По данным Гидрометцентра России, начало декабря ожидается теплым. Днем 0 градусов, а ночью до -5.

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