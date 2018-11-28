2018-11-28T14:19:13+03:00
Общество

Кыштым развивает детский туризм

По поручению губернатора Бориса Дубровского уникальной историей и достопримечательностями горнозаводской зоны постараются заинтересовать юных жителей Челябинской области
Ольга АНТОНОВА
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По поручению губернатора Бориса Дубровского в Кыштыме восстановлено уникальное здание Народного дома, появилась набережная. Фото: gubernator74.ruПо поручению губернатора Бориса Дубровского в Кыштыме восстановлено уникальное здание Народного дома, появилась набережная. Фото: gubernator74.ru
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В Кыштыме появятся любознательные туристы. Появится специальный экскурсионный маршрут для детей и подростков. В него будут включены объекты показа и природные достопримечательности, расположенные в городах и районах на севере Челябинской области.

Предметно заняться вопросами развитием детского туризма поручил губернатор Борис Дубровский в октябре, на заседании областного межведомственного координационного совета по туризму. Ответственным за развитие темы стал Кыштым.

Глава города Людмила Шеболаева предложила создать специальный экскурсионный маршрут для детей и подростков. В него включат объекты показа и природные достопримечательности горнозаводской зоны..

А посмотреть есть что и познакомиться есть с чем. Например, познакомиться с богатой история Кыштыма, Каслей и Нязепетровска, Снежинска и Озерска. Детям будет интиересен Сугомакский комплекс, Слюдорудник, Иткуль, Увильды, Шиханы и многие другие природные объекты.

В общий реестр будущего туристического проекта войдут гостиницы, рестораны, кафе в городах горнозаводской зоны.

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