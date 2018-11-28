Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню цифровизации

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-28T14:49:24+03:00

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Эксперты СКОЛКОВО заявили, что Южный Урал показывает самые высокие темпы цифровизации в стране и входит в ТОП-5 лучших регионов по целому ряду показателей.

В основе методологии — данные из открытых источников информации. Прежде всего, эксперты СКОЛКОВО обращали внимание на выполнение госпрограммы «Цифровая экономика», инициированной Президентом России Владимиром Путиным в прошлом году.

В регионе принята «Стратегия-2035», инициированная губернатором Борисом Дубровским, госпрограмма «Развитие информационного общества на 2016-18 гг». Принят пакет документов по налоговым льготам для ИТ-компаний.

Оценивали учебные программы региона. В Челябинской области работают 52 школы с углубленным изучением информатики. Специалистов среднего звена готовят 27 учреждений. ИТ-специалистов готовят 7 вузов. В челябинском ИТ-парке работает два представительства Фонда Сколково.

В целом по темпам цифровизации в сравнении с 2017 годом Южный Урал находится на первом месте, улучшив показатели на 18,29%. На втором месте — Ленинградская область (14,09%), на третьем — Тюменская область (13,10%).